محافظ البحيرة تستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

افتتاح مركز خدمة العملاء بمدينة كفر الدوار

يأتى ذلك فى مستهل زيارة المهندس ممدوح رسلان لمحافظة البحيرة، لتفقد عدد من المشروعات الحيوية بالمحافظة، وافتتاح مركز خدمة العملاء بمدينة كفر الدوار، وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالمهندس ممدوح رسلان، مؤكدةً أهمية الشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ودورها الحيوي في دعم مشروعات تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على أهمية تذليل كافة العقبات

وأشارت المحافظ إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة المشروعات الجارية بالمحافظة، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

إهداء رئيس الشركة القابضة درعا تقديرا لجهوده المبذولة في تحسين خدمات مياه الشرب

وأثنى المهندس ممدوح رسلان على الجهود التي تبذلها محافظة البحيرة في دعم مشروعات الشركة القابضة والتنسيق المثمر بين الجانبين، مشيدًا بالخطط الطموحة التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وفي ختام اللقاء قامت محافظ البحيرة بإهداء رئيس الشركة القابضة درعا تقديرا لجهوده المبذولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدة على استمرار التعاون مع كافة الجهات التنفيذية لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات القائمة، بما يضمن تحقيق حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

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