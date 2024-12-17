الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

بتكلفة 9 ملايين جنيه، رصف طريق حسن قاسم بإدكو في البحيرة (صور)

أعمال رصف الطرق بالبحيرة،
أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو

تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق حسن قاسم بمركز إدكو، والذي يمتد بطول 2.5 كم، بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة صيانة الطرق ورد الشيء لأصله للعام المالي 2024/2025.

استمرار رصف وتنفيذ البنية التحتية بالبحيرة فوق أعلى معايير الجودة 

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، خاصة في مجال الطرق والكباري، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنمية وتسهيل حركة المواطنين.


 

رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو

 

الحرص على تنفيذ المشروعات بالمواعيد المحددة طبقا لمعايير الجودة 

وشددت محافظ البحيرة على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف، مؤكدة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو
رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة، فيتو


 يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وفى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة.

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أعمال رصف البحيرة ادكو مديرية الطرق والنقل بالبحيرة محافظ البحيرة

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