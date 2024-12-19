الخميس 19 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بشرى سارة للمصريين بالخارج

السفير نبيل حبيش
السفير نبيل حبيش نائب وزير الخارجية للهجرة

 تيسيرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري.

 

إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك 

 صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات  فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.

 

رعاية ودعم المصريين بالخارج

 وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

 

اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين

 وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو ( ٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.

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البنك المركزى المصرى فتح حساب مصرفي إعادة التصديق على طلب فتح الحساب المصريين بالخارج

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