وزير الخارجية: تحركات مكثفة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على الدول العربية (صور)

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن سوريا دولة عربية حريصين كل الحرص للحفاظ عليها كدولة ومؤسسات، وكذلك الحفاظ على وحدة الأراضى السورية وعلى الوحدة الإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذى عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر تجرى العديد من الاتصالات العربية وغير العربية المعنية بالشأن السورى، وكذلك أطراف إقليمية أخرى، بهدف احتواء الوضع فى سوريا والحفاظ على عدم تهديد الأمن لسوريا.

وأوضح عبد العاطى إذا كان هناك أزمات عديدة فى الجوار المصرى من الشرق أو الغرب أو الجنوب فإن مصر لن تتوقف للحظة فى جهودها، لتكون ركيزة للاستقرار وتهدئة الصراعات.

وركز على أن ما يحدث فى سوريا يهم مصر ويهم الدول العربية، منوها إلى وجود تحركات لاحتواء الأزمة حتى لا يكون لها تداعيات شديدة الخطورة على دول دول الجوار لسوريا وعلى سائر الدول العربية.

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