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ثقافة وفنون

الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

ساعته وتاريخه، فيتو
ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه ، تعرض الليلة حلقة جديدة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تدور حول قضية جديدة من واقع ملفات المحاكم المصرية.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، كما تعرض الحلقة اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول أربع حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة  ومنصة Watch it على مدار الأسبوعين الماضيين، وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أما القضية الثالثة فدارت حول فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت، وفي القضية الرابعة ناقش المسلسل قضية سرقة العقارات.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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المخرج عمرو سلامة برنامج كاستينج ساعته وتاريخه مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

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