الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك

السفير الصومالي فى
السفير الصومالي فى القاهرة ونظيره الرواندي، فيتو

استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير دان مونيوزا سفير رواندا لدى القاهرة.

وقال السفير الصومالي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتحقيق أهداف رؤية الاتحاد الإفريقي 2063.

وأضاف أنه بحث مع سفير رواندا تطورات الأوضاع المتلاحقة بالمنطقة وخاصة منطقة القرن الإفريقي وكذلك التحديات المشتركة وسبل تنسيق المواقف بين البلدين لخدمة مصالح الشعب الصومالي والرواندي.

أسباب إصرار إثيوبيا على وجود قواتها في الصومال.. التدخل في شئون البلد العربي.. تعزيز مكانتها كقوة محورية في المنطقة.. ومقديشو تطالب باستبعادها من القوة الأفريقية لحفظ السلام

القاهرة ومقديشيو تؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد سيادتها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال السودان الاتحاد الأفريقي السفير الصومالي السفير دان مونيوزا سفير رواندا

مواد متعلقة

وزير الخارجية لنظيره الصومالى: منطقة القرن الإفريقي تتصل بشكل مباشر بالأمن القومي المصري

سفير الصومال يشيد باستمرار الدعم العسكري المصري لمقديشيو

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل المخرج عمر زهران على ذمة القضية؟ قانوني يجيب

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية