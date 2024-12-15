الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الصومال تطلع مصر على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية مع تركيا وإثيوبيا

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الصومالى، فيتو

 تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس اتصالًا هاتفيًا من أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية. 

وتناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال واريتريا في 10 أكتوبر 2024.

واطلع وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية وزير الخارجية والهجرة على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، حيث أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكدًا على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بدر عبد العاطي مصر والصومال القمة الثلاثية مصر والصومال وإريتريا اثيوبيا

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