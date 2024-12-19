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رئيس القابضة يلتقي محافظ البحيرة لمتابعة جهود تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

محافظ البحيرة تستقبل
محافظ البحيرة تستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، فيتو

 استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء بهدف متابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، وبحث سبل تطوير وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجارية، وخطط التوسع المستقبلي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، بما يحقق استدامة تقديم خدمات عالية الجودة.

 

موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

 كما تم استعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز كفر الدوار ودمنهور، حيث أكدت المحافظ ضرورة تكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة بتلك المناطق، خاصةً في ظل التحديات المتعلقة بزيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة.

وأكدت أهمية تحديد الأولويات الضرورية والعمل على الانتهاء من المشروعات الجارية في أسرع وقت لضمان وصول الخدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة  جاكلين عازر أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق رؤية الدولة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مشيدةً بالجهود المبذولة لتطوير القطاع ودعم المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة.

 

بدء تسليم قطع أراضي “بيت الوطن”

 من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي “بيت الوطن” بالحي الثالث، والحي شمال الرحاب للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك من يوم الأحد 12/1/2025، وحتى يوم الخميس 27/3/2025، طبقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية للمشروع

 

تسليم قطع أراضي “بيت الوطن” بالحي الثالث 

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثالث بالمنطقة N، من 1: 10، يوم الأحد 12/1/2025، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 13/1/2025، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 14/1/2025، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 15/1/2025، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 16/1/2025، والقطع من 51: 60، يوم الأحد 19/1/2025، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 20/1/2025، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء 21/1/2025، والقطع من 81: 85، يوم الأربعاء 22/1/2025.


وقال: سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثالث بالمنطقة C، من 1: 10، يوم الخميس 23/1/2025، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 27/1/2025، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 27/1/2025، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 28/1/2025، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 29/1/2025، والقطع من 51: 60، يوم الأحد 2/2/2025، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 3/2/2025، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء  4/2/2025، والقطع من 81: 90، يوم الأربعاء 5/2/2025، والقطع من 91: 100، يوم الخميس 6/2/2025، والقطع من 101: 110، يوم الأحد 9/2/2025، والقطع من 111: 120، يوم الإثنين 10/2/2025، والقطع من 121: 130، يوم الثلاثاء 11/2/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء 12/2/2025، والخميس 13/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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