خبير: خفض سعر الفائدة سيدفع البورصة لاستهداف قمتها التاريخية

قال أدهم جمال الدين خبير أسواق المال، أنه في حالة صدور قرار بخفض الفائدة كما هو المنتظر خلال الاجتماع القادم بنهاية هذا الشهر أو مع بداية العام المقبل 2025 فسوف نرى ارتفاعا جيدا في البورصة وقد تستهدف القمة التاريخية المنتظرة بنهاية الربع الأول.

واضاف أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من الطروحات المنتظرة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد نجاح التغطية والطرح للمصرف المتحد، وكذلك اكتتابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تتم بشكل كبير خلال المرحلة الحالي.

وأضاف أن من اهم مكتسبات استئناف الطروحات، هو ضخ سيولة ضخمة في السوق تدعم المؤشرات وأحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي للبورصة المصرية.

وتابع، أن المسألة إيجابية للغاية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على ضرورة ضخ شركات وبنوك قوية في السوق مثلما كان الأمر مع البنك التجاري الدولي مصر، وحديد عز والسويدي للكابلات، والنساجون الشرقيون،وهى جميعها مؤسسات قوية ولها أثار وتأثير كبير على الاقتصاد المصري.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30 ”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13420 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3134 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.228 تريليون جنيه، لتخسر نحو 19 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% عند مستوى 30503 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 37599 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% عند مستوى 13408نقاط.

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