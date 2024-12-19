رغم الإصابة بالإجهاد، رئيس الوزراء يواصل عمله بلا توقف (تسلسل زمني)

إصابة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مشهد يعكس الإصرار على أداء الواجب الوطني، تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، لدوار مفاجئ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورغم ذلك، أصر على استكمال المؤتمر على الهواء، ليؤكد التزامه بالمسؤولية رغم تعرضه لدور برد شديد تسبب في إجهاد بدني واضح.

وفي سلسلة من الاجتماعات المكثفة، عقد رئيس الوزراء لقاءات متعددة مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين، لمتابعة أهم الملفات الحكومية ومناقشة فرص التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع في الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

وشهد اليوم الخميس مواصلة رئيس الوزراء لجدوله المزدحم بعقد اجتماعات جديدة تتناول ملفات حيوية، في مقدمتها فرص التوسع بالمناطق الصناعية، التعاون مع الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، وتسوية المديونيات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية، ليبرهن مرة أخرى على أن العمل الوطني لا يعرف الراحة حتى في أصعب الظروف.

الأربعاء: رئيس الوزراء يُصاب بدوار خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدوار لبضع دقائق أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم استأنف المؤتمر على الهواء.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يعاني من نزلة برد شديدة منذ أيام، مع إرهاق شديد نتيجة جدول أعمال مكثف. وأكد أن رئيس الوزراء بخير ويواصل العمل.

الأربعاء: متابعة الملفات رغم الإصابة

لقاء وزير الاتصالات: تعزيز صناعة التعهيد في مصر

بعد اجتماع مجلس الوزراء، اجتمع رئيس الوزراء مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لبحث مستجدات تطوير صناعة التعهيد في مصر، التي تضم 175 شركة توفر فرص عمل لأكثر من 145 ألف متخصص.

اجتماع مع شركات إماراتية: مشروعات استثمارية جديدة

التقى رئيس الوزراء عددًا من مسؤولي الشركات الإماراتية لمناقشة فرص التعاون في الطاقة، التحول الرقمي، وإدارة المطارات، بجانب مناقشة استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة.

الخميس: جدول مكثف رغم الإرهاق

التوسع في المناطق الصناعية

في اجتماع موسع بمقر الحكومة، استعرض رئيس الوزراء فرص التوسع في المناطق الصناعية بالمحافظات، مؤكدًا أن الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير على رأس الأولويات الحكومية.

تصنيع أجهزة "السونار" في مصر

اجتمع رئيس الوزراء مع المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" لبحث تصنيع أجهزة السونار في مصر، في إطار جهود الحكومة لتوطين الصناعات الطبية.

توقيع بروتوكولات مع المؤسسات الصحفية القومية

شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكولات تعاون بين ثلاث محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والمؤسسات الصحفية القومية لتسوية المديونيات والتعاون في مجالات الطباعة والإعلان.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، لمتابعة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إصرار وعمل بلا توقف

رغم تعرضه لوعكة صحية، يعكس جدول رئيس الوزراء المكثف عزيمته لمتابعة الملفات الوطنية على كافة المستويات.

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