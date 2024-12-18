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أخبار مصر

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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رغم تعرضه لدوار أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددًا من مسئولي الشركات الإماراتية، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، مشيدًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم بين البلدين، ومؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية المحتملة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، والزراعة، حيث استعرض المسئولون الإماراتيون خططهم الاستثمارية المستقبلية في السوق المصري.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالخطط والمقترحات التي تم طرحها، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتسهيل دخول الاستثمارات الإماراتية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

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