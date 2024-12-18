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أخبار مصر

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء كان قد تعرض لنزلة برد شديدة منذ أيام، ورفض الحصول على راحة. 

وأضاف أنه كان يتناول أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه مساءً في وقت متأخر ثم عاد صباح اليوم لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، مما تسبب في حالة إجهاد شديد أدت إلى الدوار. 

وأصيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء مباشرة.  

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بخير الآن ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم بشكل طبيعي.

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رئيس الوزراء المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اصابة مدبولي بدوار علي الهواء

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