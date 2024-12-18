أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء كان قد تعرض لنزلة برد شديدة منذ أيام، ورفض الحصول على راحة.

وأضاف أنه كان يتناول أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه مساءً في وقت متأخر ثم عاد صباح اليوم لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، مما تسبب في حالة إجهاد شديد أدت إلى الدوار.

وأصيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء مباشرة.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بخير الآن ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.