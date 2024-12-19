مصطفى مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان، لمتابعة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الموقف السكاني الحالي والإجراءات المتخذة لتنظيم الأسرة

استعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا عن الموقف السكاني الحالي والإجراءات المتخذة لتنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومتطلبات التنمية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وأثرها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم المبادرات الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز دور الشباب والمرأة في نشر الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

يُذكر أن المجلس القومي للسكان يعد إحدى الآليات الوطنية الرئيسية التي تعمل على تنفيذ السياسات السكانية في مصر، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

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