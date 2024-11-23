السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي يكشف تفاصيل خروج الكاتب بشير الديك من العناية المركزة

بشير الديك، فيتو
بشير الديك، فيتو

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن عودة الكاتب الكبير بشير الديك، عقب تلقيه العلاج في المستشفى، وذلك إثر وعكة صحية تعرض لها الأيام الماضية.

في هذا السياق، كتب الشناوى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: “الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعا أسعد الملايين، وأنا واحد منهم.. سلامتك يا أستاذ، بشير الديك واحد من أهم أساطين كتاب السيناريو في عالمنا العربي، صاحب (سواق الأتوبيس) و(موعد ع العشاء) و(الحريف) و(ضد الحكومة)، وغيرهم”.

 

وتابع: “أنتظر قريبا أن يعود مجددا لـ معشوقته السينما، فهو من أهم السحرة الذين تشتاق الشاشات، لإبداعهم”.

 

يذكر أن بشير الديك من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها: "مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".

 

وحل بشير الديك مؤخرا ضيفًا على برنامج "بالخط العريض" الذى تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، وأكد الديك أن فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجده موضحًا: "فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، والانفتاح الاقتصادى كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لأنه واقعى ورشح عاطف الطيب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشناوي العناية المركزة الناقد الفني طارق الشناوي الناقد الفني ضد الحكومة بشير الديك

مواد متعلقة

نجوم الفن يقدمون العزاء لأسرة الفنان الراحل عادل الفار

مبيفهمش فى الراب، ويجز يهاجم هذا الفنان

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

منوعات

المزيد

بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

السكك الحديدية تعلن إيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (1 – 3)

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية