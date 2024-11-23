طارق الشناوي يكشف تفاصيل خروج الكاتب بشير الديك من العناية المركزة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن عودة الكاتب الكبير بشير الديك، عقب تلقيه العلاج في المستشفى، وذلك إثر وعكة صحية تعرض لها الأيام الماضية.

في هذا السياق، كتب الشناوى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: “الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعا أسعد الملايين، وأنا واحد منهم.. سلامتك يا أستاذ، بشير الديك واحد من أهم أساطين كتاب السيناريو في عالمنا العربي، صاحب (سواق الأتوبيس) و(موعد ع العشاء) و(الحريف) و(ضد الحكومة)، وغيرهم”.

وتابع: “أنتظر قريبا أن يعود مجددا لـ معشوقته السينما، فهو من أهم السحرة الذين تشتاق الشاشات، لإبداعهم”.

يذكر أن بشير الديك من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها: "مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".

وحل بشير الديك مؤخرا ضيفًا على برنامج "بالخط العريض" الذى تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، وأكد الديك أن فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجده موضحًا: "فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، والانفتاح الاقتصادى كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لأنه واقعى ورشح عاطف الطيب".

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