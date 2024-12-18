افتتاح معرض منتجات طلاب قسم الاقتصاد المنزلي بتربية القناة (صور)

افتتح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، معرض قسم منتجات طلاب قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية، وذلك بإشراف عام من الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

أبرز الحضور خلال حفل الافتتاح

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد المنزلي، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

تنظيم المعرض بإشراف من وكيل كلية التربية

ونظّم المعرض تحت إشراف الدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة سهى محمد سمير، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

المعرض يضم مجموعة متميزة من المعروضات

تميز المعرض بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات من إعداد طلاب الفرقة الأولى في مقرر "أسس إعداد الأطعمة"، حيث تضمنت المعروضات الأصناف العملية للمادة من أطعمة متنوعة، ومخبوزات، وحلويات، تحت إشراف الدكتورة غادة خيري والدكتورة داليا وحيد.

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

كما ضم المعرض أشغالًا فنية من إنتاج طلاب قسم الاقتصاد المنزلي الفرقة الثانية في مقرر "المشغولات"، بإشراف الدكتورة عواطف عيسى الأستاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب والقائمين على إعداد المعرض، معربًا عن شكره وتقديره لجهودهم في توجيه الطلاب والإشراف عليهم، مما ساهم في تقديم أعمال لاقت إشادة واسعة من جميع الحضور.

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

جانب من المعرض،فيتو

رئيس جامعة القناة يشيد بالمعرض

ومن جانبه أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بما قدمه طلاب قسم الاقتصاد المنزلي من أعمال متميزة خلال المعرض الذي نظّمته كلية التربية، أمس الثلاثاء، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المتميزين في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المعرض والطلاب المشاركين، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإظهار العمل بالشكل اللائق والمشرف.



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