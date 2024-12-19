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جامعة القناة تنظم ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات على الشباب (صور)

ندوة توعوية حول
ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات على الشباب

نظمj  جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر المخدرات وتأثيرها على الشباب"، حاضرها اللواء الدكتور هشام الزغبي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي ألقى الضوء على خطورة المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع وصحة أفراده. 

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بداية الندوة بحضور قيادات الجامعة 

بدأت الندوة  بكلمة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد  أهمية هذه الندوات التوعوية في رفع وعي الشباب بخطورة المخدرات وآثارها، مشيرًا إلى دور الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر ومخاطره.

جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو

تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات 

كما شدد " عبد النعيم" على ضرورة تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات، موضحًا أنها تهدد المجتمع بأسره، وتؤثر سلبا على مستقبل الشباب.  

 

و أكد اللواء الدكتور هشام الزغبي أن المخدرات مغامرة قاتلة تبدأ بنشوة مؤقتة وتنتهي بجريمة أو وفاة.  

 

المخدرات التخليقية المستحدثة 

كما ألقى الضوء على المخدرات التخليقية المستحدثة، والتي تتكون من مبيدات حشرية ومواد كيميائية ضارة تتسبب في أضرار صحية جسيمة.  

جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو
جامعة القناة، فيتو

وأوضح ضيف جامعة قناة السويس، أن المكافحة الدورية لهذه الأنواع تسهم في حماية الشباب من الوقوع في فخ الإدمان، مشيرًا إلى الدور الرقابي في مواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة التي تعمل دون أسس علمية. 

 

أهمية الوقاية من المخدرات 

ولفت اللواء الزغبي إلى أهمية الوقاية باعتبارها الحل الأمثل لمكافحة الإدمان، وأكد على ضرورة التعاون بين جميع أطراف المجتمع، من مؤسسات تعليمية وأمنية وصحية، لحماية النشء والشباب.

 

وتناول اللقاء محاور متعددة، منها التعريف بطرق الوقاية من المخدرات، ومناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المواد المخدرة، ومناقشة البرامج الحديثة لعلاج الإدمان، ومواجهة المخدرات التخليقية.

 

وأكد الدكتور محمود شعيب، لطلاب جامعة القناة، أن هذه الفعالية تستهدف تعزيز التوعية المجتمعية، لافتًا إلى أن  الندوة  توضح المفاهيم المغلوطة، وتساهم في تعديل الاتجاهات الفكرية المرتبطة بتعاطي المخدرات، حفاظًا على صحة الشباب وعقولهم. 

 

نظم للندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القناة، بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة، وإدارة النشاط الثقافي بإشراف الدكتور ندى محمد كمال مستشار اللجنة الثقافية، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي. 

 

شارك بالندوة أسرة طلاب من أجل مصر، وإتحاد طلاب الجامعة. 

 

واختُتمت الندوة بتأكيد أهمية تعزيز الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان، ورعاية المتعافين، وضرورة توحيد الجهود لتحقيق مجتمع خالٍ من المخدرات.

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