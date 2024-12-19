حفظ التحقيق في حريق شقة عضو بمجلس إدارة نادي الزمالك

أمرت نيابة الشيخ زايد بحفظ التحقيق في حريق نشب داخل شقة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.



المعاينة الأولية للحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في تلفيات جزء بالمطبخ المعلق وغرفة نوم بمحتوياتها ٢ سرير وترابيزة وشاشة ودولاب مساحة ٤×٤ متر، ومساحة الحريق٢٠مترا تقريبا.

رجحت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن سبب نشوب الحريق في فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حدوث ماس كهربائي في تكييف ومدفأة.



الحالة الصحية لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وأصيب في الحريق كل من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحروق من الدرجة الثانية بكفيه والوجه ووالدته ٥٥ سنة ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراعين وتم نقل المصابين لمستشفى زايد العام.

كانت البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالشيخ زايد بنشوب حريق في فيلا بكمبوند الياسمين الحي ١٤ دائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، انتقلت على الفور قوات الأمن وقوات الدفاع المدني وتبين اندلاع حريق في شقة بمساحة ٢٢٠ مترا دور أرضي مكونة من ثلاث غرف ومطبخ، وأخمدت سيارات الإطفاء الحريق.

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