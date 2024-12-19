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حوادث

زوجة مسن توفي في حريق شقة بالوراق تروي تفاصيل الحادث

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

استمعت نيابة الوراق لأقوال زوجة مسن لقي مصرعه في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

وقالت السيدة إنهما قبل نومهما قاما بتشغيل المدفأة وتركاها مشتعلة وناما وأثناء ذلك نشب الحريق ولم يشعروا به إلا بعد أن امتلأت الشقة بالدخان.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وأسفر الحريق عن مصرع مسن اختناقًا بالدخان ونجاة زوجته، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوراق قسم شرطة الوراق غرفة عمليات النجدة

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