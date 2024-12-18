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حوادث

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حريق شقة بالوراق

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

صرحت نيابة الوراق بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات. 

وأسفر الحريق عن مصرع مسن اختناقا بالدخان ونجاة زوجته، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوراق قسم شرطة الوراق غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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