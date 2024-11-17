المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق شقة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

أمرت نيابة الشيخ زايد بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق شقة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحديد بدايته ونهايته وأسباب اندلاعه.

المعاينة الأولية للحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في تلفيات جزء بالمطبخ المعلق وغرفة نوم بمحتوياتها ٢ سرير وترابيزة وشاشة ودولاب مساحة ٤×٤ متر ومساحة الحريق.٢٠مترا تقريبا.

رجحت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن سبب نشوب الحريق في فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حدوث ماس كهربائي في تكييف ومدفأة.

الحالة الصحية لعضو مجلس ادارة نادي الزمالك

وأصيب في الحريق كل من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحروق من الدرجة الثانية بكفيه والوجه ووالدته ٥٥ سنة ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراعين وتم نقل المصابين لمستشفي زايد العام.

كانت البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالشيخ زايد بنشوب حريق في فيلا بكمبوند الياسمين الحي ١٤ دائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، انتقلت على الفور قوات الأمن وقوات الدفاع المدني وتبين اندلاع حريق في شقة بمساحة ٢٢٠ متر دور أرضي مكونة من ثلاث غرف ومطبخ، وأخمدت سيارات الاطفاء الحريق.