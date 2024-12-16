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سياسة

خبير سياسي يكشف جرائم إسرائيل فى سوريا عقب سقوط بشار الأسد

طارق فهمى، فيتو
طارق فهمى، فيتو

كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ما ارتكبته إسرائيل في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد حيث أوضح أن الجيش الاسرائيلي يتحدث عن أكبر هجوم قام به في تاريخ الحروب الاسرائيلية منذ تأسيس إسرائيل  ضد سوريا خلال ثلاثة أيام ودمر كل شيء في هذه الدولة.

 موضحا أن أغلب الشبكات العربية الإعلامية كانت متعاونة مع أمريكا وإسرائيل في تشتيت الأنظار والتحدث عن سجون سرية أنشأها النظام السوري، واستخدمها كمادة إعلامية لتشتيت انتباه المتابعين في منطقة الشرق الأوسط حتى يتم تنفيذ العملية من قبل إسرائيل وأمريكا وتركيا وبعض الأنظمة المتعاونة معها. 
 

 تصفية واغتيال عدد من رجال الدين في دمشق

وأكد على صفحته بالتواصل الاجتماعى أن ما يقرب من 300 عالم سوري تم قتلهم واختفاؤهم وخطفهم والكثير ما زال ملاحقا، كما تمت تصفية واغتيال عدد من رجال الدين في دمشق، واحتلال أراض سورية ومساحات واسعة في الجولان قرب العاصمة السورية دمشق وتم احتلال أجزاء من ريف ومدينة القنيطرة واحتلال مدينة البعث، إلى جانب تدمير ما يقارب من 3000 ألف دبابة كانت سوريا تتفاخر بها، فضلا عن ذبح وقتل وسحل وتصفية بالهوية لعدد من الشخصيات ومنها شخصيات عسكرية. 
 

 تدمير وقصف مبنى التحكم المركزي للصواريخ البالستية وتسويته بالأرض

وواصل فهمى حديثه قائلا: تم تدمير وقصف مبنى التحكم المركزي للصواريخ البالستية وتسويته بالأرض، كما تم ضرب وتدمير ما يقرب من 12 سفينة حربية، ومنها أربع سفن مدنية، وضرب وتدمير ما يقرب من 35 معسكرا مع مخازن السلاح، وضرب وتدمير 14 مخزن للصواريخ قصيرة المدي وطويلة المدي، و5 مخازن لصواريخ الكاتيوشا وصواريخ غراد روسية الصنع، تم ضرب وتدمير 33 مخزن للأسلحة المتنوعة، وتدمير 82 رادار  للدفاع الجوي منها سبع رادارات للطيران المدني وأصبحت غير فعالة نهائيًا، وكذا تم ضرب وتدمير الطائرات الحربية لعدد 380 طائرة حربية ومنها 28 طائرة ميج 29 الحديثة الروسية وعدد 46 طائرة مروحية ومنها 5 طائرات مدنية، كما تم ضرب وتدمير معامل الصناعات العسكرية ومنها 4 معامل للصناعات الكيميائية العسكرية.
كما تم تدمير وضرب المعامل والمختبرات العلمية في الكليات العسكرية وبعض مختبرات الجامعات والمعاهد وبعضها تم تفجيرها من الداخل من قبل جماعات متطرفة.
 

سرقة وتهريب احتياطي البنك المركزي من الذهب

 

وتابع تمت سرقة وتهريب احتياطي البنك المركزي من الذهب بالتعاون مع الجماعات المسلحة ونقله إلى القوات الأمريكية في قاعدتها في الرقة شرق سوريا، كما تمت سرقة وتهريب العملة الصعبة بواسطة الجماعات المسلحة لما يقرب من 3 مليارات دولار ونقلها إلى البنوك التركية وتم إحراق سجل الهجرة والجوازات وآلاف الوثائق في الاستخبارات والأمن. 
 

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سوريا الجيش السوري إسرائيل الجولان الاغتيالات

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