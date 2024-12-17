وزير النقل السوري يكشف موعد عودة العمل بمطاري دمشق وحلب

كشف بهاء الدين شرم، وزير النقل السوري، عن موعد عودة حركة الطائرات بمطاري دمشق وحلب، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على سوريا.

موعد فتح مطاري دمشق وحلب

وأكد، عودة حركة الطيران بمطاري دمشق وحلب خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن عملية حركة الطائرات بالمطارات بحاجة إلى أمور أمنية معينة لتأمين المسافرين وإجراء الصيانة على الطائرات وبعض القطع المهمة.

رسالة شكر للشعب المصري

سوريا، وقال وزير النقل السوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم: نوجه رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الطيب الذي استقبل السوريين على مدار سنوات طويلة بأصالة وكرامة.



ولفت إلى أن إدارتي مطاري دمشق وحلب تعلنان خلال أيام قليلة عن عودة حركة الطيران وكل التفاصيل.

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