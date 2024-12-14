كيف تستخدم غسول الفم الطبيعي لعلاج التهاب اللثة؟

العلاجات المنزلية رخيصة وفعالة لـعلاج التهاب اللثة، وخاصة في المراحل المبكرة، حيث تساعد بعض العلاجات المنزلية في تقليل البلاك، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بأمراض الأسنان مثل التهاب اللثة.

ولكن أفضل طريقة للوقاية منه هي معالجة البلاك قبل أن يتحول إلى جير، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وهذا يعني القيام العناية جيدة للفم، وتشمل:

تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا

استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو فائقة النعومة، واستبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر

استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا

استخدام غسول فم طبيعي

زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل سنويًا

الامتناع عن التدخين أو مضغ التبغ

الحد من الأطعمة السكرية

إذا كان الشخص لا يعتني بلثته وأسنانه بشكل صحيح، فلن تتمكن العلاجات المنزلية من علاج التهاب اللثة بمجرد الإصابة به بالفعل.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض شديدة، مثل الألم الشديد أو النزيف - أو إذا لم يتحسن التهاب اللثة بالعلاجات الطبيعية - فمن المهم استشارة الطبيب، فإذا تُرك التهاب اللثة دون علاج، فقد يسبب مشكلات صحية أكثر خطورة.

المياه المالحة

يحدث التهاب اللثة بسبب تراكم البلاك، والذي تسببه الكائنات الحية الدقيقة مثل Streptococcus وFusobacterium وActinomyces وVeillonella وTreponema.

وجدت إحدى الدراسات أن المياه المالحة يمكن أن تكون بنفس فعالية الكلورهيكسيدين، وهو غسول فم شائع، في تقليل البلاك.

وتكون المياه المالحة أقل فعالية من الكلورهيكسيدين أو بعض غسولات الفم العشبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام غسول الماء المالح كثيرًا أو لفترة طويلة جدًا قد يؤثر سلبًا على مينا الأسنان، وقد يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى تآكل الأسنان بسبب الخصائص الحمضية للخليط.

غسول الفم

إذا لم يخفف غسول الماء المالح من الأعراض، فيمكن تجربة غسول فم أكثر تقدمًا، وعلى الرغم من وجود غسولات فم متاحة بدون وصفة طبية وأخرى بوصفة طبية لعلاج التهاب اللثة، فمن الممكن تجربة غسول فم منزلي أولًا، منها:

غسول فم بزيت الليمون

تشير الدراسات البحثية إلى أن زيت الليمون قد يكون فعالًا في المساعدة في منع التهاب اللثة عن طريق المساعدة في تقليل البلاك.

لاستخدام غسول فم بزيت الليمون:

قم بتخفيف حوالي 5 قطرات من زيت الليمون العطري وملعقة صغيرة من الكحول الإيثيلي بنسبة 75% في 7 ملاعق كبيرة من الماء.

قم بالمضمضة بالمحلول في فمك لمدة تصل إلى 30 ثانية ثم ابصقه، وكرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

غسول الفم بالصبار

وجدت الأبحاث أن الصبار كان فعالًا مثل الكلورهيكسيدين في تقليل البلاك والتهاب اللثة.

على عكس خيارات غسول الفم الأخرى، لا يحتاج عصير الصبار إلى التخفيف، ولكن قبل الاستخدام يجب التأكد من أن العصير نقي بنسبة 100٪.

وتكون أنواع الغسولات المنزلية الأخري كالآتي:

غسول الفم بزيت شجرة الشاي

غسول الفم بأوراق الجوافة

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