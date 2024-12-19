بتخفيضات 30%، محافظة قنا تفتتح سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين

افتتحت محافظة قنا، اليوم الخميس، سوقًا جديدًا لليوم الواحد بمدينة قنا.

يأتي هذا ضمن سلسلة الأسواق التي تُنظّمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.

يضم سوق اليوم الواحد مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع

وشهد السوق إقبالًا واسعًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، صرّح اللواء محمد باهي، رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية، قائلًا:“مشاركتنا في أسواق اليوم الواحد تعكس التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه المواطنين،و نسعى جاهدين لتوفير منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، دعمًا للمبادرات التي تحقق الاستقرار وتخفف الأعباء عن الأسر المصرية، وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف اللواء باهي أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.

وأكدت محافظة قنا أنها مستمرة في تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المسؤولة لضمان استمرارية هذه المبادرات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

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