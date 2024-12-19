الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتخفيضات 30%، محافظة قنا تفتتح سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

 افتتحت محافظة قنا، اليوم الخميس، سوقًا جديدًا لليوم الواحد بمدينة قنا.

 يأتي هذا ضمن سلسلة الأسواق التي تُنظّمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.

 يضم سوق اليوم الواحد مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع

 

 وشهد السوق إقبالًا واسعًا من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 وفي هذا الإطار، صرّح اللواء محمد باهي، رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية، قائلًا:“مشاركتنا في أسواق اليوم الواحد تعكس التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه المواطنين،و نسعى جاهدين لتوفير منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، دعمًا للمبادرات التي تحقق الاستقرار وتخفف الأعباء عن الأسر المصرية، وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف اللواء باهي أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.

وأكدت محافظة قنا أنها مستمرة في تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المسؤولة لضمان استمرارية هذه المبادرات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التموين سوق اليوم الواحد الخضروات والفاكهة

مواد متعلقة

التموين: طرح كميات كبيرة من الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

نص كلمة السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

عودة حركة المترو إلى طبيعتها على الخط الثالث

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

الرئيس التركي لـ السيسي: شكرا على حفاوة الاستقبال ونسعى لتمكين شعب سوريا (فيديو)

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جروس في الصدارة.. أكبر 5 مدربين في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية