الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على موعد استئناف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مع بداية الصوم الكبير، في 27 فبراير 2025، بعد توقفه خلال الفترة المقبلة بسبب الأعياد والمناسبات.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قدم تهنئته للكنائس الغربية بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به في 25 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية ستحتفل بالعيد وفق التقويم القبطي يوم 29 كيهك. كما أعرب عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عامًا مباركًا للجميع.

البابا تواضروس يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الاستقرار الديني ودعم دار الكتاب المقدس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وجود الكنيسة في أي مجتمع يساهم في تحقيق الاستقرار الديني، مشيرًا إلى أن مصر تخطو خطوات جادة في هذا الاتجاه.

وأضاف أن الاستقرار الديني يسهم في بناء مواطن أكثر إنتاجية ووطنية، مؤكدًا أن التضييق لا يثمر مواطنين صالحين. ووجه قداسته الشكر إلى المسؤولين الذين يعملون على دعم هذا الاستقرار، معربًا عن تقديره لجهودهم.

وفي سياق متصل، أشاد البابا تواضروس بالجهود التي تبذلها دار الكتاب المقدس، مشيرًا إلى المعرض السنوي الذي تنظمه في مختلف فروعها على مستوى الجمهورية. وأكد أن ارتباط الإنسان بالكتاب المقدس يجعل حياته أفضل، داعيًا إلى تقديم هدايا كتابية للأطفال في أعياد ميلادهم والمناسبات المختلفة.

كما استعرض البابا تواضروس الثاني بعض الإصدارات الجديدة التي طرحتها دار الكتاب المقدس، موجهًا التحية لمجلس الإدارة وكافة العاملين على جهودهم المستمرة في خدمة المجتمع.

 

البابا تواضروس: الأرثوذكسية أثرت في العالم المسيحي بالتعليم اللاهوتي والرهبنة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدور المحوري الذي لعبته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم المسيحي عبر تاريخها، من خلال إسهاماتها الرائدة في مجالي التعليم اللاهوتي والرهبنة، وذلك خلال استقباله اليوم وفدًا من طلاب مدرسة فيلوباتير بمسيساجا، التابعة لإيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغربي كندا.

جرى اللقاء في المقر البابوي بالقاهرة، حيث رافق الطلاب عدد من أعضاء هيئة التدريس. وقد حضر الوفد إلى مصر بهدف القيام بجولات وزيارات للتعرف على وطنهم الأم.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الارتباط بجذورهم المصرية وتاريخهم الكنسي. وتحدث عن تميز مصر بموقعها الجغرافي الفريد وعراقة تاريخها، ودورها كموطن للكنيسة القبطية التي أثرت في مسيرة المسيحية عالميًا.

تُعد مدرسة فيلوباتير مؤسسة تعليمية بارزة أسسها المجتمع القبطي في أمريكا الشمالية، وقد حصلت على لقب أفضل مدرسة خاصة في مدينة مسيساجا لمدة ست سنوات متتالية، بفضل التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة.

البابا تواضروس يبرز تاريخ مصر والكنيسة أمام وفد شبابي من أمريكا وأستراليا

سلط قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الضوء على تاريخ مصر العريق ودور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الديني، خلال لقائه مع وفد من الخدام والشباب من أبناء الكنيسة القبطية القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

جاء اللقاء في المقر البابوي بالقاهرة، حيث استقبل البابا تواضروس الثاني الوفد الذي رافقه مسؤولو "أسرة الراعي وأم النور"، في إطار زيارتهم لمصر لتقديم خدمات متنوعة في عدد من المناطق.

وأثنى قداسة البابا تواضروس الثاني على حرصهم على خدمة وطنهم الأم والارتباط بجذورهم الروحية والثقافية.

واستعرض البابا تواضروس خلال حديثه مسيرة الكنيسة القبطية ودورها الممتد عبر التاريخ، مؤكدًا أهمية تمسك الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والكنسية. وختم اللقاء بتشجيع الوفد على مواصلة العمل بروح الخدمة والمحبة خلال زيارتهم.


فيما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة تساهم في تمكينهم اقتصاديًا.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 2000 شخص على مجموعة من الحرف اليدوية ومهارات ريادة الأعمال، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مستدام بعيدًا عن المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن دور الكنيسة في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تعتبر الهجرة غير الشرعية فخًا يسقط فيه الكثير من الشباب الباحثين عن فرص أفضل، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير دعم حقيقي وفرص عمل محلية تضمن حياة كريمة.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في وقت سابق عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بدعم المكتب البابوي للمشروعات، في إطار برنامج "سانت مارك" للمساعدات الإنسانية.
وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني دار الكتاب المقدس عيد الميلاد العظة الأسبوعية الصوم الكبير
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

الزيادة تصل إلى 1874 جنيها، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة في الأسواق

مصر في الأمان، خبير يكشف عن فشل جديد لإثيوبيا في إدارة سد النهضة

أول قرار لرئيس حكومة سوريا محمد البشير

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع البرتقال والجوافة وهذا موقف الموز والتفاح

للأجانب المقيمين بمصر، هذه المحظورات يجب تجنبها وفق القانون

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض كبير في الجمبري

منوعات

المزيد

المسكوت عنه فى قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. يحل مشكلات القانون السابق ويفتح باب تقنين وضع اليد التشريع يرى النور قريبا وتشكيل لجان تلقى الطلبات بجميع المحافظات

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية