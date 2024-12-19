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رئيس الرعاية الصحية يلتقي نقيب الأطباء البيطريين لبحث سبل التعاون المشترك

د.احمد السبكي، فيتو
د.احمد السبكي، فيتو

 التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، لبحث أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة وضمان تكاملها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

 

سبل الاستفادة من خبرات الأطباء البيطريين

 تناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات الأطباء البيطريين في مجال الخدمات الفندقية داخل الهيئة، لضمان سلامة منظومة الأغذية المقدمة للمرضى والعاملين في المنشآت الصحية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة.

 

وقال الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء: "نحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات المختلفة للمهن الطبية لتحقيق التميز في تقديم خدمات صحية متكاملة، كما نعمل على تعزيز استثمار كافة الموارد البشرية لتطوير كفاءة العمل الإداري والفني بالهيئة".

وأضاف: “التعاون مع الأطباء البيطريين في مجال الخدمات الفندقية وسلامة الغذاء يمثل خطوة هامة نحو تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية. نحن مستمرون بتطوير هذا المجال وفقًا لأفضل المعايير الدولية، في إطار تعزيز المنظومة الصحية الشاملة والارتقاء بها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.”.

توظيف الخبرات والكوادر المختلفة لتطوير المنظومة الصحية بمصر

 

من جهته، أعرب الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن استعداد النقابة الكامل لدعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والإدارية.

 كما أشاد بالتوجه الاستراتيجي للهيئة في توظيف الخبرات والكوادر المختلفة لتطوير المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار نهج "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة البشر والحيوان والنباتات والبيئة، لتحقيق التنمية المستدامة.

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يأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المهنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، بما يواكب التوجهات الوطنية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق رضاء المواطنين.

 

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