لمدة شهر، انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالبحيرة
أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2024 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بدءًا من اليوم ولمدة شهر بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين
ووجهت محافظ البحيرة، مسئولي الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية
أكدت المحافظ، ضرورة تكثيف حملات الإرشاد والتوعية لمربي الماشية، لتعريفهم بأهمية تحصين ماشيتهم من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية.
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