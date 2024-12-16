الرعاية الصحية: 3 أهداف استراتيجية من تطبيق ممارسات الصيدلة الخضراء

أصدرت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقريرها الأول للتنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2024، ويأتي التقرير كأحد ثمار الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور الاستدامة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية المصرية في إصدار تقرير شامل يستعرض نهجها واستراتيجيتها نحو تحقيق الاستدامة، مشيرًا أن التقرير يتضمن الأطر الخاصة بمحاور الاستدامة الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الممارسات المستدامة ضمن قطاع الرعاية الصحية، ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع: استهل التقرير باستعراض محور الاستدامة البيئية الذي سلط الضوء على مفهوم التحول الأخضر في القطاع الصحي المصري، واستعرض التقرير مشروعات رائدة مثل التحول الأخضر في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، واللذين يمثلان نموذجين متقدمين لتحقيق معايير الاستدامة البيئية في المنشآت الصحية، لحصولهم على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH.

وأشار التقرير إلى مبادرة الصيدلة الخضراء التي تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الرعاية الصحية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن محور الاستدامة البيئية في تقرير الهيئة لعام 2024، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه في صيدليات المستشفيات، وضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية، فضلًا عن تعزيز الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية.

وتابع رئيس الهيئة: فيما يخص محور الاستدامة الاجتماعية، فقد أبرز تقرير هيئة الرعاية الصحية للاستدامة 2024 دور الهيئة في تقديم خدمات صحية تتمحور حول المريض، حيث يركز هذا المحور على تحسين رضاء المنتفعين، ودور التوعية الصحية والمبادرات الصحية والحملات التوعوية في محافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحي لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لبناء نظام صحي إنساني وشامل يضع المنتفعين في قلب اهتماماته.

ولفت التقرير في محور الحوكمة، إلى تبني الهيئة خمسة مبادئ رئيسية تمثل مرجعية عامة للحكم الرشيد، تشمل الشفافية والإفصاح، وإدارة حالات تعارض المصالح، وتعزيز التوعية والتدريب، مع ضمان تنوع واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة والالتزام باللوائح التنظيمية، وهو ما يعكس رؤية الهيئة لإرساء نظام حوكمة متين يعزز كفاءة وفعالية منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الهيئة دوليًا، والتي أبرزها التقرير والتي كان من أبرزها الجائزة الذهبية في المسؤولية الاجتماعية والبيئية من الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2024، والجائزة الذهبية في فئة مقاييس السلامة من اتحاد المستشفيات العربية، وتسجيل الهيئة كأول عضو حكومي مصري في شبكة المستشفيات الخضراء GGHH، بالإضافة إلى اعتراف دولي بمستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى الرمد ببورسعيد كمستشفيات خضراء، فيما شملت التكريمات أيضًا الجائزة الذهبية لتحدي المناخ في الرعاية الصحية لعام 2023، والفوز بتحديات فئات المستشفى الأخضر والقيادة المناخية، مما يعكس ريادة الهيئة في استدامة الرعاية الصحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فخره بكافة الجوائز والتكريمات التي حازت عليها الهيئة على كافة المستويات الإقليمية والقطرية والعالمية، مؤكدًا أن هذه الجوائز تعكس التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة وتطبيق المعايير العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتبرز الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى السعي الدائم نحو تحسين الأداء وتعزيز الابتكار لضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التقرير بمحاوره الثلاث يعكس التزام الهيئة بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة، ويأتي ترجمةً لجهود الهيئة في تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الشاملة والمستدامة، مضيفًا أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة الهيئة كأحد أعمدة تطوير النظام الصحي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي بأن هذا التقرير يعد إنجازًا جديدًا في مسيرة الهيئة نحو تطوير نظام صحي شامل ومستدام، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي تطلعات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى أن الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز مكانة مصر كنموذج رائد في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، بما يدعم صحة المواطن المصري ويعزز رفاهيته.

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