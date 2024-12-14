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الكشف الطبي على 250 شخصا في قافلة بمركز أجا بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال القافلة الطبية المجانية، والتي قامت بالكشف والعلاج لـ 250 شخصا بمركز أجا، وشملت تخصصات متنوعة.

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير سبل الدعم والمساعدة وتقديم الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

قافلة طبية مجانية

وأوضح محافظ الدقهلية أن القافلة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وباشراف والتنسيق بين الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الصحة لتوفير الخدمات المطلوبة وتيسير الحصول عليها في كل مكان.

تخصصات القافلة الطبية

ومن جهتها أشارت وكيل وزارة التضامن إلى أن القافلة الطبية شملت تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، الأمراض الجلدية، العظام، طب وجراحة العيون، بالتنسيق مع جمعية الاسراء بعزبة الشوكي وإدارة التضامن الاجتماعي بمركز أجا، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، وقدمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية لأكثر من 250 مستفيدا مع صرف العلاج بالمجان، وتسليم 18 نظارة مجانا.

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