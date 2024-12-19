موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن بيرسي تاو لاعب الأهلي سوف يخضع للفحص الطبي غدا الجمعة، على هامش مران الفريق الصباحي من أجل الوقوف على مدى جاهزيته للتواجد من عدمه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم حيث يعاني اللاعب من الإصابة بنزلة معوية أبعدته عن مران الفريق هذا الأسبوع.

كما تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بسبب الإصابة في الركبة حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية.

ويخضع لاعب الأهلي لأشعة جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد البرنامج العلاجي ومدة الغياب.

كما يخضع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الجمعة، لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مران الفريق أمس.

تفاصيل إصابة الشناوي

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران أمس عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق في العاشرة صباح غد الجمعة لمواصلة تدريباته الجماعية بملاعب النادي بمدينة نصر، على أن يختتم الفريق تدريباته في السادسة مساء السبت على يدخل بعدها معسكرا مغلقا في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للقاء الأحد أمام شباب بلوزداد.

إصابة الشناوي في مران الأهلي

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي لإصابة خلال مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد،

بيرسي تاو يواصل الغياب عن مران الأهلي

وغاب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران النادي الأهلي الذي أقيم أمس استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل بيرسي تاو الغياب عن مران النادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي.

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر صباح امس، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا، وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.