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حوادث

ضبط عاملة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة في الضاهر

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملة، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن سيدة بدائرة قسم شرطة الضاهر.

اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع عن طريق زوجها، والذي تم ضبطه أيضا والتحقيق معه.

وعلى صعيد آخر، تم ضبط تشكيل عصابي بدائرة قسم شرطة الموسكي ؛ لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من أصحابها عن طريق الخطف بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العاملة.

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الأجهزة الأمنية القاهرة قسم شرطة الضاهر

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