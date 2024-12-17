ضبط عاملة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة في الضاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملة، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن سيدة بدائرة قسم شرطة الضاهر.

اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع عن طريق زوجها، والذي تم ضبطه أيضا والتحقيق معه.

وعلى صعيد آخر، تم ضبط تشكيل عصابي بدائرة قسم شرطة الموسكي ؛ لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من أصحابها عن طريق الخطف بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العاملة.

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