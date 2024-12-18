تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

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