الشربيني يعلن موعد تسكين المواطنين الموفقين لأوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بشرائح مساحات محددة بمدينة الشروق، وذلك يوم الاثنين الموافق 30/12/2024، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية في اليوم المحدد طبقا لشرائح المساحات (209م2 - ومن ٢٣٥م٢: ٢٦٧م٢)، ومن ( ۳۲۰ م ٢: ۳۹۹م2)، ومساحات (٤٠٠م٢ - ٥٠٠م٢ - ٦٠٠ م٢).



وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

كشفت المهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن تفاصيل أعمال المرافق في امتداد المدينة القرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧، وتقدر مساحته بما يقارب (8336 فدانًا) تقريبًا حيث يقع (الامتداد الغربي للمدينة) على طريق مصر إسكندرية الصحراوي ويعتبر امتداد ومتنفس جديد للمدينة، وتم تخطيط تلك المنطقة (الامتداد الغربي) بشكل يضمن استيعاب كافة الأنشطة (سكني – خدمي – تجاري - ترفيهي).



وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف بأقطار 1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار 77 لسنة 2017، وكذلك تنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم و630 مم و250 مم.

الجدير بالذكر أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.



وشددت المهندسة مروة حسين على القائمين على الاعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منها فى التوقيتات المحدد له وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية.

مستجدات تنفيذ أعمال مشروع "سكن لكل المصريين"

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن آخر مستجدات تنفيذ أعمال مشروع "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مرحلتيه الخامسة والسادسة.



وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن المرحلة الخامسة تضم 298 عمارة، تشمل 7152 وحدة سكنية متكاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، موزعة على 6 أدوار بواقع 4 وحدات في كل دور. وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة نحو 85%.



وأضاف أن المرحلة السادسة من المشروع تشمل 240 عمارة بإجمالي 5760 وحدة سكنية بنفس المواصفات، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى حوالي 22%.



وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات سكنية تليق بالمستفيدين.



تأتي هذه المتابعة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية للإسكان الاجتماعي، بما يدعم رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة ارض مخزن بمساحة 582 مترًا بسعر 8665 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيهًا.

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كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترًا بسعر 2545 جنيهًا، وأرض بنك بمساحة 1018 مترًا بسعر 6545 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترًا بسعر 46278 جنيهًا.

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