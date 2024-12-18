مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ممثلي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفي عبد اللطيف وذلك تحت إشراف الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

شهدت الزيارة جولة تفقدية بمشروع "النموذج الأخضر وحدائق العاشر" الذي يضم 199 عمارة بإجمالي 3972 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبلغ 90 و75 مترًا مربعًا، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة معدلات الإنجاز لضمان تسليم الوحدات بجودة عالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما شملت الجولة متابعة مشروع "حي النرجس" بمرحلتيه الخامسة والسادسة، والذي يضم 538 عمارة بإجمالي 12912 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة. وتم التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى حرص الجهاز على المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان تُعد أولوية قصوى لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة ارض مخزن بمساحة 582 متر بسعر 8665 جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيه، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيه.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيها، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيها، أرض تجاري بمساحة 3997 مترا بسعر 3645 جنيها.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيها.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وارض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.