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بالأسعار، تفاصيل طرح أراضى الإسكان الأكثر تميزا بالشروق

اراضى الاسكان
اراضى الاسكان

يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

ونستعرض تفاصيل طرح الأراضى بمدينة الشروق، وتطرح الوزارة بالمدينة 7 قطعة أراضي  بمتوسط مساحة 638 - 1117 مترا مربعا ومتوسط سعر 14731 ألف جنيه للمتر.

 

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون ايه اسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع الأراضي الأكثر تميز بالنسبة للمدينة.
 

خطوات حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضى المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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