قيادات قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعات مدينة السويس الجديدة

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اليوم الثلاثاء وفدًا من قيادات قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، يرافقه المهندس أحمد علي والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم السيد، معاون نائب رئيس الهيئة.

بدأت الزيارة باجتماع بمقر الجهاز، حيث استعرضت المهندسة أسماء مخلوف جميع مشروعات المرافق بالمدينة ومصادر التغذية المختلفة، مشيدة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتفقد الوفد المركز التكنولوجي بالجهاز لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ثم انطلق في جولة ميدانية شملت مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان. وخلال الجولة، اطلع المهندس أمين غنيم على نسب الإنجاز بالمشروعات، حيث بلغت نسبة تنفيذ خزان المياه الرئيسي بسعة 10,000 م³ نحو 26%، بينما حققت محطة المعالجة “الكومبكت” نسبة إنجاز 85%. وفي قطاع شبكات المياه، استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن المشروع، الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 76%، فيما تجاوزت مشروعات الصرف الصحي نسبة 80%. كما تفقد الوفد أعمال تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة “طاقة”.

وخلال الجولة، شدد المهندس أمين غنيم على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع ضمان أعلى معايير الجودة.

كما شملت الزيارة تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بطاقة 52,000 م³/يوم، والتي تُعد من المشروعات الحيوية لاستقبال مياه الصرف بالحي الصناعي الأول.

واختتمت الزيارة بلقاء جمع قيادات الهيئة بمستثمري الحي الصناعي الأول بمقر الجهاز، حيث تم مناقشة القضايا العاجلة واحتياجات المستثمرين. وأكد المهندس أمين غنيم، إلى جانب مساعديه، على بذل أقصى الجهود لتلبية مطالب المستثمرين، مشيدين بالجهود المبذولة لتطوير المدينة.

من جانبها، أكدت المهندسة أسماء مخلوف أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية للمدن الجديدة، مشيرة إلى أن الاهتمام برفع كفاءة المرافق يعكس رؤية واضحة لخلق بيئة استثمارية واعدة تدعم مستقبل مدينة السويس الجديدة كمركز تنموي متميز.

زيارة داعمة تؤكد التزام الهيئة بتطوير المدينة وتعزيز مقوماتها، في سبيل تحقيق مستقبل أفضل وتوفير حياة متكاملة ومستدامة لقاطنيها ومستثمريها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.