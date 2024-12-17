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خارج الحدود

بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، أوكرانيا تعلن بدء هجوم روسي كبير ضدها

القوات الروسية، فيتو
القوات الروسية، فيتو

أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت هجوما كبيرا بمقاطعة كورسك بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية» الإخبارية.

وأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.


كوريا الشمالية تقاتل إلى جانب روسيا 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي: إن قوات كوريا الشمالية تقاتل الآن إلى جانب روسيا في أوكرانيا

وأضاف بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما".

وتابع بلينكن: الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز حلف الناتو ودعمنا لأوكرانيا مستمر بشكل كبير.

اتفاقية دفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية 

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حلف الناتو، مارك روتة: "إن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، أرسلت بموجبها كوريا الشمالية أسلحة وجنود إلى موسكو للمشاركة في عملية تحرير كورسك.

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