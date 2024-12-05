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خارج الحدود

معاهدة الدفاع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ

بوتين وكيم جونج أون،
بوتين وكيم جونج أون، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية اليوم الخميس، أن «معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في يونيو دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل «وثائق التصديق» في موسكو.

ووُقعت المعاهدة أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج في يونيو واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وتتضمن اتفاق دفاع متبادل لتقديم المساعدة العسكرية على الفور إذا واجه أي منهما عدوانًا مسلحًا.

وأضافت الوكالة «الاتفاق سيكون قوة دافعة قوية تسرع بإقامة نظام عالمي مستقل وعادل ومتعدد الأقطاب دون سيطرة أو استعباد أو هيمنة».

وجاءت زيارة بوتين والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وسط تصاعد تدخل بيونج يانج في الصراع في أوكرانيا، مع نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب روسيا.

ولم تعترف أي من الدولتين بنشر القوات أو شحن الآلاف من حاويات الذخيرة من كوريا الشمالية فضلا عن مدافع الهاوتزر المتحركة وقاذفات الصواريخ.

قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الإثنين إن الدولة صدقت على معاهدة للدفاع المشترك مع روسيا وقعها زعيما البلدين في يونيو وتدعو كل جانب إلى مساعدة الجانب الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.

ويأتي التقرير وسط انتقادات دولية بشأن زيادة التعاون العسكري بين البلدين مع إرسال كوريا الشمالية عشرات الآلاف من الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية في وقت سابق إن الزعيم الكوري الشمالي وقع مرسومًا للتصديق على الاتفاق، مضيفة أنه يدخل حيز التنفيذ عندما يتبادل الجانبان صكوك التصديق.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المعاهدة لتصبح قانونًا، وتنص على أن البلدين يجب أن «يقدما على الفور المساعدة العسكرية وغيرها باستخدام كل الوسائل المتاحة» إذا كان أي من الجانبين في حالة حرب.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة زعيما كوريا الشمالية وروسيا الصراع في أوكرانيا

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