الجمعة 13 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

4 عوامل تسبب انتشار الفيروسات التنفسية في الشتاء

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

 كشفت وزارة الصحة عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

 

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء 

 وأشارت وزارة الصحة ان هذة العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة

 

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

 وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية  يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

وأوضح  استشاري الحساسية والمناعة، أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض قي حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨ وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

 

وأشار إلى أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

 

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

وأكد أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا  “صداع شديد وكحة وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى  ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

وتابع حديثه في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن فيروس كورونا أصبح أقل شدة من الإنفلونزا وأصبحت الإصابة بفيروس كورونا أقرب إلى نزلات البرد وتشمل أعراضه صداع ورشح بسيط، مؤكدا أن الأعراض البسيطة بسبب ضعف الفيروس وأصبح يسبب إصابات أقل في الجهاز التنفسي. 

 

ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.

وتوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل  فيتامين د لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة  لأنها تكون أكثر استقرارا في الحرارة المنخفضة

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نصائح للحماية من أمراض الشتاء

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:
١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين.

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول.

٣-  لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف.

٤- غسل اليدين باستمرار وبشكل جيد وصحيح.

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة.

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

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التعرض لأشعة الشمس الظروف الجوية انتشار الفيروسات وزارة الصحة موسم الشتاء الطقس البارد الصحة الشتاء

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