الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

تسبب في مقتل شخصين، إحالة مدير إدارة شركة ألبان شهيرة للمحاكمة بأكتوبر

ضبط رئيس شركة اللبان
ضبط رئيس شركة اللبان متهم بقتل شخصين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط  مدير إدارة شركة ألبان شهيرة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة  تحت تأثير مواد مخدرة.

وتحرر المحضر رقم 16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، نسبت للمتهم "م.م" ـ رئيس مركز إدارة شركة ألبان شهير بأكتوبر، تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل للنيابة العامة التي إحالته محكمة الجنح لمحاكمته.

القبض على مسجل خطر متهم بقتل زوجته في بولاق أبو العلا

وعلي جانب آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي مسجل خطر بتهمة قتل زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمناقشة المتهم، أقر بارتكابه الجريمة لشكه في سلوك زوجته، وعثوره على أرقام هواتف مجهولة على تليفونها المحمول، وأنها اعترفت له بخيانته أثناء غيابه عن المنزل ما دفعه إلى قتلها. 

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع الجريمة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، ووجدت جثة سيدة عليها آثار تعذيب، وبإجراء التحريات تبيّن أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

ونقلت أجهزة الأمن جثمان المتوفاة إلى المشرحة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مسجل خطر، وسبق دخوله عدة مرات مصحات لعلاج الإدمان، وفي الآونة الأخيرة خرج وتوجه إلى منزله وتخلّص من زوجته.

 

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الأجهزة الأمنية الجيزة الشيخ زايد جنح قسم كرداسة

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