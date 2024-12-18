انتظام حركة المركبات أعلى الطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة

انتظمت حركة المركبات أعلى الطريق الصحراوي، المؤدي إلى العاصمة الإدارية بدائرة مركز شرطة الصف، بعدما أصيب شلل مروري بسبب انقلاب سيارة ربع أسفرت عن 12 مصابًا وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وتم سحب حطام السيارة.

وعادت الحركة على الطريق إلى طبيعتها، فيما يواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث ومصابين أعلى الطريق الصحراوي المؤدي إلى العاصمة الإدارية.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا منهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.