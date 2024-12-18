الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

انتظام حركة المركبات أعلى الطريق الصحراوي بعد انقلاب سيارة

انتظام سير المركبات
انتظام سير المركبات بالطريق الصحراوي، فيتو

انتظمت حركة المركبات أعلى الطريق الصحراوي، المؤدي إلى العاصمة الإدارية بدائرة مركز شرطة الصف، بعدما أصيب شلل مروري بسبب انقلاب سيارة ربع أسفرت عن 12 مصابًا وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وتم سحب حطام السيارة.

وعادت الحركة على الطريق إلى طبيعتها، فيما يواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث ومصابين أعلى الطريق الصحراوي المؤدي إلى العاصمة الإدارية.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا منهم 

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بالإدارة العامة لمرور الجيزة حركة المركبات شلل مرورى مستشفي الصف مركز شرطة الصف

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