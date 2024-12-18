القبض علي مسجل خطر متهم بقتل زوجته في بولاق أبو العلا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي مسجل خطر بتهمة قتل زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمناقشة المتهم، أقر بارتكابه الجريمة لشكه في سلوك زوجته، وعثوره على أرقام هواتف مجهولة على تليفونها المحمول، وأنها اعترفت له بخيانته أثناء غيابه عن المنزل ما دفعه إلى قتلها.

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع الجريمة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، ووجدت جثة سيدة عليها آثار تعذيب، وبإجراء التحريات تبيّن أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

ونقلت أجهزة الأمن جثمان المتوفاة إلى المشرحة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مسجل خطر، وسبق دخوله عدة مرات مصحات لعلاج الإدمان، وفي الآونة الأخيرة خرج وتوجه إلى منزله وتخلّص من زوجته.

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