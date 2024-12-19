الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روما يفوز علي سامبدوريا برباعية في كأس إيطاليا

روما
روما

فاز فريق روما علي نظيره سامبدوريا بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا

وسجل الهدف الاول والثاني لفريق روما الاعب دوبياك في الدقيقة 9 و19، بينما احرز الهدف الثالث بالدانزي في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق شومورودوف في الدقيقة 79. 

وسجل هدف فريق سامبدوريا الوحيد اللاعب يبس في الدقيقة 61. 

تشيل روما أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا 

ويعاني فريق روما الإيطالي الذي يضم بين صفوفه المحترف السعودي سعود عبدالحميد،  بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسيعمل على مصالحة جماهيره ببطولة جديدة يدخلها بمعنويات مرتفعة ويأمل الذهاب فيها إلى أبعد نقطة والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

وعلى صعيد آخر فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري بنتيجة 4 / 0، ليتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا، مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري

وسجل مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أضاف نيون كوبمينيرز الهدف الثاني ليوفنتوس بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لحارس كالياري، وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الصربي انفرادا مؤكدا في الدقيقة 78، وترجم فرانشيسكو كونسيساو تفوق يوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة، واختتم نيكولاس جونزاليس رباعية يوفنتوس في الدقيقة 89 بكرة أسقطها من فوق حارس مرمى كالياري.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي في دور الثمانية.

وكان إمبولي تأهل بعد إقصاء فيورنتينا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 2 / 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما سامبدوريا كأس إيطاليا

مواد متعلقة

كأس إيطاليا، روما يتقدم علي سامبدوريا بثلاثية في الشوط الأول

روما يخسر بثنائية أمام كومو في الدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل

كأس كاراباو، ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل لنصف النهائي

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

أسعار الذهب بالأسواق المحلية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة الممتحنة وفضلها وفيمن نزلت وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية