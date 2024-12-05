الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

حقق فريق لاتسيو فوزًا كبيرًا على نظيره نابولي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا. 

سجل أهداف لاتسيو اللاعب تيجاني نوسلين في الدقائق 32 و41 و50، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف فريق نابولي في الدقيقة 36.

تشكيل لاتسيو ضد نابولي

تشكيل نابولي ضد لاتسيو

كابريلي - سبينازولا - جيسوس - رافا مارين - زيربين - جيلمور - فولورينشو- نيريس - راسبادوري - نجونجي - سيميوني.

 

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وكان فريق نابولي فاز علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاتسيو نابولي كأس إيطاليا تيجاني نوسلين لاتسيو ضد نابولي نابولي ضد لاتسيو

مواد متعلقة

كأس إيطاليا، لاتسيو يتقدم على نابولي 2-1 في الشوط الأول

نابولي يفوز على تورينو بهدف دون رد ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل المخرج عمر زهران على ذمة القضية؟ قانوني يجيب

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية