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رياضة

تشكيل روما المتوقع أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا وموقف سعود عبدالحميد

سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد

يحتضن ملعب الأولمبيكو، مباراة روما وسامبدوريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

ويتواجد سعود عبد الحميد في قائمة فريق روما لمباراة الليلة وسط المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق في الوقت الحالي.

تشكيل روما المتوقع أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا

حراسة المرمي: ميل سيفيلار
خط الدفاع: ماريو هيرموسو - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا
خط الوسط: سعود عبد الحميد - نيكولا زاليفسكي - إنزو لي في - خوسي تاسيندي
خط الهجوم: باولو ديبالا- لورينزو بيليجريني - ستيفان شعراوي

ويعاني فريق روما الإيطالي الي يضم بين صفوفه المحترف السعودي سعود عبدالحميد،  بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسيعمل على مصالحة جماهيره ببطولة جديدة يدخلها بمعنويات مرتفعة ويأمل الذهاب فيها إلى أبعد نقطة والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

 

موعد مباراة روما ضد سامبدوريا في كأس إيطاليا 

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وسامبدوريا في دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب الأولمبيكو.

 

القنوات الناقلة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 


تذاع مباريات كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومن المقرر مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا عبرها.

 

 

وعلي صعيد آخر فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري بنتيجة 4 / 0، ليتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا، مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري

وسجل مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أضاف نيون كوبمينيرز الهدف الثاني ليوفنتوس بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لحارس كالياري، وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الصربي انفرادا مؤكدا في الدقيقة 78، وترجم فرانشيسكو كونسيساو تفوق يوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة، واختتم نيكولاس جونزاليس رباعية يوفنتوس في الدقيقة 89 بكرة أسقطها من فوق حارس مرمى كالياري.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي في دور الثمانية.

وكان إمبولي تأهل بعد إقصاء فيورنتينا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 2 / 2.

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