الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

موظف يطالب زوجته بنصف مليون جنيه

زوج يقاضي زوجته برد
زوج يقاضي زوجته برد مؤخر الصداق،فيتو

تقدم موظف لمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، بطلب استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بنصف مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعًا. 

 

وقال الزوج أمام قاضي الأسرة: زوجتي قررت بعد عام ونصف من زواجنا الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفضت وطالبتها برد حقوقي أولًا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت إلي جوابًا على يد محضر لإعلامي بدعوى الخلع المقامة ضدي".
 

وتابع  الزوج قائلًا: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".

 

وأضاف الزوج: "رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوى مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
 

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لمحكمة الأسرة بجنوب مقدم الصداق قاضي الأسرة الطلاق

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