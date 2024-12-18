سعودية ترقص روبوت على أنغام المزمار البلدي بـArabsGotTalent (فيديو)

رقصت المتسابقة السعودية ليان يحيى، روبوت، على المزمار البلدي والزغرودة المصرية، لجذب أنظار جماهير برنامج “ArabsGotTalent” ولجنة التحكيم بالحلقة النهائية.

رقص سعودية

رقص الروبوت الذي قدمته السعودية ليان يحيى، لم ينال إعجاب لجنة تحكيم “ArabsGotTalent”، حيث صدمها الفنان ناصر القصبي بتعليقه بأنها لم تقدم جديدًا ولم تكن في حالتها.

رأي باسم يوسف في رقص الروبوت

وأشار الإعلامي باسم يوسف، إلى أنه كان ينتظر عرضًا مختلفًا من ليان يحيى عما قدمته خلال الحلقات الماضية.

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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