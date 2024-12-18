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ثقافة وفنون

التونسي يحيى زغبي يشعل مسرح ArabsGotTalent بعرض يحبس الأنفاس(فيديو)

التونسي يحيى زغبي،
التونسي يحيى زغبي، فيتو

أشعل التونسي يحيى زغبي مسرح ArabsGotTalent في الحلقة النهائية، بعرض يخطف الأنفاس قدم من خلاله لوحة فنية استعراضية رائعة مثل طرزان، نال من خلاله تصفيقا حارًا من لجنة تحكيم البرنامج والجمهور.

اشادة باسم يوسف 

وأشاد الإعلامي باسم يوسف بالعرض الذي قدمه التونسي يحيى زغبي، ببرنامج ArabsGotTalent، مؤكدًا أنه مستعد لشراء تذاكر في أي مسرح عالمي لمشاهدة استعراضاته.

 

رأي نجوى كرم

كما أعربت المطربة نجوى كرم، عن سعادتها واستمتاعها بالعرض الاستعراضي الذي قدمه يحيى زغبي.

 

برنامج Arabs Got Talent


برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

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وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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يحيى زغبي ArabsGotTalent برنامج ArabsGotTalent باسم يوسف نجوى كرم الحلقة النهائية لـArabsGotTalent طرزان

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