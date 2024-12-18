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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية واضطراب في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

 

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية 

 

وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء مساء اليوم أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لارتفاع الأمواج واضطراب البحر المتوسط وذلك لسلامة الأطقم الملاحية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقسنهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

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