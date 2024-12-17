الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق قافلة تنوير جنوب رفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، انطلاق قافلة تنوير في قرية البرث جنوب مدينة رفح، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

 

محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق قافلة تنوير جنوب رفح


وأكد المحافظ أن المبادرة جاءت من أهمية الاهتمام بالتنمية البشرية والمجتمعية داخل قري ومراكز المحافظة وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان، حيث تضمنت المبادرة قافلة شاملة بمشاركة كافة المديريات والمؤسسات. 
 

ولفت المحافظ إلي  الاهتمام بالقرى وخاصة القرى الحدودية، موجهًا بتقديم كافة الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم.


وأشاد المحافظ بالدور الذي قام به أهالي القرى وخاصة قرية البرث خلال فترات الحرب على الإرهاب.


وأعلن محافظ شمال سيناء عن تنفيذ زيارات ميدانية للقرى والتجمعات في مختلف مدن المحافظة للتعرف على المعوقات والمشكلات والعمل علي تلبيتها.

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بدوره أكد وليد فهمي المنسق العام للمبادرة، دعم المحافظ للمبادرة،لخدمة المجتمع بقري المحافظة.


وخلال تنفيذ المبادرة عقد المحافظ مؤتمر جماهيري مع المواطنين، حيث استمع إلى المطالب الخاصة بهم في شتى القطاعات، ووجه الجهاز التنفيذي بتلبيتها.

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